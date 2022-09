La Mantide 2 non si farà (Di lunedì 5 settembre 2022) La Mantide 2 stagione: a quando l'uscita? In realtà non sono previsti per ora dei nuovi episodi. Cosa sappiamo su trama e cast. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 5 settembre 2022) La2 stagione: a quando l'uscita? In realtà non sono previsti per ora dei nuovi episodi. Cosa sappiamo su trama e cast. Tvserial.it.

RosaAnnaAlfano1 : Ok,guardiamoci #SoloUnoSguardo sperando non faccia la fine de La Mantide?? - RosaMar95027825 : @luiluisa70 Si ma non scambiarmi per una mantide, sono vivi nella ?? tutti e due...???????????????????????? - benedet09193777 : @Lilly64001532 ancora ho da vedere Gasman, Occhi di Gambero mantide, vediamo quando arrivano questi, ho la stufa a… - CIAfra73 : @danydurso @Federic01996 @_Alessio_88 @IntornoTv @carlo234556 Per La Mantide non mi meraviglio più di tanto, in eff… - CIAfra73 : @Federic01996 @_Alessio_88 @IntornoTv @carlo234556 Pensa se, contrariamente a La Mantide, questo fa il botto. Scher… -