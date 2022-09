iconanews : Kenya: Corte Suprema conferma Ruto presidente - jeanontwitt : In KENYA la Corte Suprema conferma quanto sancito dalle urne e dichiara legittima l'elezione a Presidente di William Ruto. - putino : La Corte Suprema del Kenya ha respinto il ricorso di Raila Odinga contro il risultato delle elezioni presidenziali,… - info_igs : La Corte Suprema del Kenya avvia le audizioni connesse alla petizione di Odinga sulle elezioni Mohammad Abdi Mohame… - BrunoCaputo7 : Dal Kenya sono arrivate notizie molto interessanti. Le comunità del paese hanno intentato una causa contro il Regno… -

La Corte Suprema del Kenya ha confermato il risultato delle elezioni presidenziali dello scorso 9 agosto che hanno proclamato il vicepresidente uscente William Ruto come quinto Presidente della Repubb ...Naturalmente non succede solo in Kenya. Anche prima dell’attuale ondata di populismo di destra che ha portato al potere Viktor Orbán in Ungheria, Donald Trump negli Stati... Leggi ...