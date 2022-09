News24_it : Filorussi, 'sospeso referendum su annessione sud Ucraina' -

Agenzia ANSA

L'occupazione russa sospende i piani per il referendum sull'annessione dell'Ucraina meridionale. Lo riferisce un funzionario filorusso. 5 settembre 2022

Filorussi, 'sospeso referendum su annessione sud Ucraina' - Ultima Ora 

La guerra in Ucraina giunge al suo 194esimo giorno. L'occupazione russa, ha riferito un funzionario vicino a Mosca, ha sospeso i piani per il referendum sull'annessione dell'Ucraina meridionale.