Fedele: “Zero in pagella per Osimhen contro la Lazio. Mario Rui? Rigore fischiabile” (Di lunedì 5 settembre 2022) Enrico Fedele esprime il suo giudizio pungente ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte, sulla partita contro la Lazio. Nel suo mirino Victor Osimhen che, a sua detta, non ha giocato una bella partita, tanto da meritare lo Zero in pagella contro i biancocelesti: “Victor Osimhen ha dimostrato grandi miglioramenti sul piano tecnico, contro la Lazio? Non sono d’accordo. Nelle mie pagelle, gli ho dato Zero. Si gioca al pallone: questo vuol dire che, quando hai il pallone, devi fare qualcosa. Soprattutto, se ti valutato cento milioni di euro, devi fare qualcosa in più degli altri”, continua l’ex procuratore italiano. Fedele si sofferma anche ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 settembre 2022) Enricoesprime il suo giudizio pungente ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte, sulla partitala. Nel suo mirino Victorche, a sua detta, non ha giocato una bella partita, tanto da meritare loini biancocelesti: “Victorha dimostrato grandi miglioramenti sul piano tecnico,la? Non sono d’accordo. Nelle mie pagelle, gli ho dato. Si gioca al pallone: questo vuol dire che, quando hai il pallone, devi fare qualcosa. Soprattutto, se ti valutato cento milioni di euro, devi fare qualcosa in più degli altri”, continua l’ex procuratore italiano.si sofferma anche ...

napolipiucom : Fedele: 'Zero in pagella per Osimhen contro la Lazio. Mario Rui? Rigore fischiabile' #CalcioNapoli #Lazio… - vignettecrypto : RT @Tognetti3David: @joseclaudiolima @jmxrp2020 @stablekwon E voluto andare contro corrente con il suo fork se fosse rimasto fermo e fedele… - joseclaudiolima : RT @Tognetti3David: @joseclaudiolima @jmxrp2020 @stablekwon E voluto andare contro corrente con il suo fork se fosse rimasto fermo e fedele… - Tognetti3David : @joseclaudiolima @jmxrp2020 @stablekwon E voluto andare contro corrente con il suo fork se fosse rimasto fermo e fe… -