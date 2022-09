Fa il bagno nella Fontana delle Naiadi a Piazza della Repubblica: multato un 18enne (Di lunedì 5 settembre 2022) Fa il bagno dentro la Fontana delle Naiadi a Piazza della Repubblica. E’ successo questa notte a Roma. Protagonista della vicenda un turista. bagno a mezzanotte nella Fontana di Piazza della Repubblica Il ragazzo di 18 anni è stato sanzionato questa notte da una pattuglia della Polizia Locale dopo essere entrato all’interno della Fontana delle Naiadi, a Piazza della Repubblica. Il giovane turista è stato sorpreso dagli agenti del I Gruppo Centro, intervenuti pochi minuti dopo una segnalazione giunta alla Centrale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) Fa ildentro la. E’ successo questa notte a Roma. Protagonistavicenda un turista.a mezzanottediIl ragazzo di 18 anni è stato sanzionato questa notte da una pattugliaPolizia Locale dopo essere entrato all’interno, a. Il giovane turista è stato sorpreso dagli agenti del I Gruppo Centro, intervenuti pochi minuti dopo una segnalazione giunta alla Centrale ...

