**Elezioni: Calenda a Letta, 'sei un disco rotto, usi stessi argomenti Tajani e Salvini'** (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Enrico Letta ma sei una specie di disco rotto. Ti rendi conto che usi le stesse argomentazioni di Tajani e Salvini? Prova a spiegare cosa volete fare oltre a regalare 10.000 euro ai diciottenni, aumentare il Reddito di Cittadinanza e ripudiare Blair per Corbyn". Così Carlo Calenda su Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Enricoma sei una specie di. Ti rendi conto che usi le stesse argomentazioni di? Prova a spiegare cosa volete fare oltre a regalare 10.000 euro ai diciottenni, aumentare il Reddito di Cittadinanza e ripudiare Blair per Corbyn". Così Carlosu Enrico

Linkiesta : Il vero voto utile è quello per il Terzo Polo, dicono @CarloCalenda e @matteorenzi I due leader annunciano per la… - Linkiesta : Arriva un nuovo partito repubblicano, liberale ed europeo per l’Italia Il terzo polo calendian-renziano non è solt… - repubblica : Elezioni politiche 2022, Calenda: 'Serve un governo di unità nazionale, anche con Meloni' [di VALERIA FORGNONE] - Giusepp32994971 : La Rai non e' imparziale. I servizi sulle elezioni vedono sempre i stessi personaggi e quando si parla della lista… - pameladiverona : RT @horowitzvla: Avevo chiesto a #calenda, quello che insegue il vil fuggitivo #draghi, il significato delle 2 balle che ha messo nel suo… -