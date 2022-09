Cile, bocciato il referendum sulla nuova costituzione: resta in vigore il testo voluto da Pinochet (Di lunedì 5 settembre 2022) Non è passato il referendum sulla nuova costituzione Cilena che avrebbe dovuto sostituire quella entrata in vigore nel 1980 durante la dittatura di Augusto Pinochet. Il 62% dei cittadini andati al voto (6 milioni e 944 mila) si è detto contrario, contro il 38% di favorevoli (4 milioni 256 mila). Nel 2020, dopo numerose manifestazioni che avevano dato il la alla stesura di una nuova costituzione, l’80% dei votanti si era espresso a favore di una Carta che superasse i limiti di quella attuale. Un anno di trattative aveva portato a un testo che partiva dalle richieste di maggiori diritti sociali e tutele. Il documento bocciato avrebbe messo nero su bianco la parità di genere negli organi statali e nel ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Non è passato ilna che avrebbe dovuto sostituire quella entrata innel 1980 durante la dittatura di Augusto. Il 62% dei cittadini andati al voto (6 milioni e 944 mila) si è detto contrario, contro il 38% di favorevoli (4 milioni 256 mila). Nel 2020, dopo numerose manifestazioni che avevano dato il la alla stesura di una, l’80% dei votanti si era espresso a favore di una Carta che superasse i limiti di quella attuale. Un anno di trattative aveva portato a unche partiva dalle richieste di maggiori diritti sociali e tutele. Il documentoavrebbe messo nero su bianco la parità di genere negli organi statali e nel ...

