Calcio: Serie A, l'Atalanta vince 2-0 a Monza ed è sola in testa alla classifica

Monza, 5 set. - (Adnkronos) - L'Atalanta si prende la vetta in solitaria della Serie A a quota 13 punti, +2 su Napoli e Milan, grazie al successo per 2-0 sul campo del Monza. Primo posto per gli orobici cinquantotto anni dopo l'ultima volta. Era il 1964 e in panchina sedeva il futuro ct Ferruccio Valcareggi. Buon primo tempo dei padroni di casa ma a sbloccare è la partita è la squadra di Gasperini nella ripresa col sostituto di Zapata e Muriel, il classe 2003 Hojlund. Bis poco dopo con l'autogol di Marlon, propiziato da Lookman. Cinque ko in altrettante giornate per Stroppa e i brianzoli restano l'unica squadra ancora a zero punti. La prima frazione si chiude in parità, nonostante un ottimo inizio dei padroni di casa. Nel giro dei primi cinque minuti ci provano Caprari (dopo appena 23 secondi), Carlos Augusto e Sensi, ...

