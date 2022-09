Caccia grossa al voto dei mantenuti: così Enrico Letta prova a ingraziarsi i fannulloni (Di lunedì 5 settembre 2022) Non si può richiedere a nessun partito il voltafaccia all'esercito di parassiti, di finti invalidi, di pensionati d'adolescenza, di imboscati ministeriali che fanno il nerbo dell'Italia mantenuta: è un tesoretto di voti, ed è comprensibile che nessun partito voglia rinunciare ad accaparrasene almeno una parte. Ma se a nessun partito si può chiedere tanto, e cioè di destituire i privilegi di quell'esercito, a tutti i partiti bisognerebbe almeno richiedere di non istituirne altri. E soprattutto di non fondare le ragioni della propria esistenza sulla lotta di classe che arma il mantenuto contro chi lo mantiene. Il centrocomunista di Enrico Letta nell'attesa di ricongiungimento coi profughi di Casaleggioland, che lavorano per procura nel Sud più familiare - è perfino programmaticamente rivolto a suscitare gli appetiti redistributivi dei cinque ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Non si può richiedere a nessun partito il voltafaccia all'esercito di parassiti, di finti invalidi, di pensionati d'adolescenza, di imboscati ministeriali che fanno il nerbo dell'Italia mantenuta: è un tesoretto di voti, ed è comprensibile che nessun partito voglia rinunciare ad accaparrasene almeno una parte. Ma se a nessun partito si può chiedere tanto, e cioè di destituire i privilegi di quell'esercito, a tutti i partiti bisognerebbe almeno richiedere di non istituirne altri. E soprattutto di non fondare le ragioni della propria esistenza sulla lotta di classe che arma il mantenuto contro chi lo mantiene. Il centrocomunista dinell'attesa di ricongiungimento coi profughi di Casaleggioland, che lavorano per procura nel Sud più familiare - è perfino programmaticamente rivolto a suscitare gli appetiti redistributivi dei cinque ...

APOCALYPTOIV : @BeaLorenzin @EnricoLetta Farete la fine dei fascisti dopo il 25 aprile: -Oggetto di caccia grossa da parte della… - APOCALYPTOIV : @sebmes Appare probabilissimo che verrà il tempo della caccia grossa. Auguri think tank WS: ne avrete bisogno, CHE… - ayurbea : RT @omaronnis: Il 4/9/1904 l'esercito italiano represse nel sangue lo sciopero dei minatori di Buggerru. Già nel 1899 era stata allestita… - ergio78 : RT @MisssFreedom: Un magistrato sbatte in gatta buia 202 persone in una notte e non può neppure andare in tv da Floris a pavoneggiarsi per… - pinacobalto : RT @omaronnis: Il 4/9/1904 l'esercito italiano represse nel sangue lo sciopero dei minatori di Buggerru. Già nel 1899 era stata allestita… -

