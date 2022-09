Caccia ai voti del centro, Forza Italia doppia Carlo Calenda (Di lunedì 5 settembre 2022) Nel sondaggio Tecné diffuso durante la puntata di "Controcorrente" in onda su Rete 4 lunedì 5 settembre, Forza Italia tiene nel gradimento degli Italiani e quasi doppia i voti del Terzo Polo di Carlo Calenda. Secondo la rilevazione, nel proporzionale della Camera, Forza Italia raggiunge il 10.4% contro il 6,1% delle preferenze del Terzo Polo. In testa c'è sempre Fratelli d'Italia col 24,8%, seguito dal Pd al 21,9% e Lega al 12,1%. Al quarto posto si piazza il M5s con l'11,9%. A livello di seggi complessivi della Camera, la coalizione di centrodestra oscilla in una forbice tra 252 e 262 seggi staccando il centrosinistra che si deve accontentare di una forbice tra 79 e 89 ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 settembre 2022) Nel sondaggio Tecné diffuso durante la puntata di "Controcorrente" in onda su Rete 4 lunedì 5 settembre,tiene nel gradimento deglini e quasidel Terzo Polo di. Secondo la rilevazione, nel proporzionale della Camera,raggiunge il 10.4% contro il 6,1% delle preferenze del Terzo Polo. In testa c'è sempre Fratelli d'col 24,8%, seguito dal Pd al 21,9% e Lega al 12,1%. Al quarto posto si piazza il M5s con l'11,9%. A livello di seggi complessivi della Camera, la coalizione didestra oscilla in una forbice tra 252 e 262 seggi staccando ilsinistra che si deve accontentare di una forbice tra 79 e 89 ...

enpaonlus : Dopo caldo, siccità e incendi arriva il peggio per gli animali stremati: la decisione della ?@regionetoscana? di an… - enpaonlus : I partiti politici inseguono i voti dei cacciatori e sottostimano le richieste non solo degli animalisti ma della s… - tempoweb : Caccia ai voti del centro, #ForzaItalia doppia #CarloCalenda #5settembre #iltempoquotidiano - faleriad5 : RT @iasius_1: @Corriere Cazzo significa 'a caccia di voti'? Ma perché Letta, Renzi e Meloni vanno a caccia di lupini? Siete ridicoli e verg… - valerio_Svb : RT @EnricoBorghi1: Ma Calenda pensa che le elezioni siano un gioco di società, dove alla fine ci si mette tutti d’accordo come se fossimo a… -