Benno non ha voluto spiegare al pm come ha ucciso i genitori

AGI - Benno Neumair, reo confesso omicida dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair avvenuto la sera del 4 gennaio 2021 nell'appartamento di famiglia in via Castel Roncolo a Bolzano, oggi in Tribunale a Bolzano non ha risposto alle domande del pubblico ministero Igor Secco sulle modalità dell'omicidio del padre e della madre. Alle domande, "come l'hai (il padre) strangolato", "hai attaccato tuo padre da dietro o frontalmente", "ricordi come hai tenuto la fune e per quanto tempo l'hai stretto", "tuo padre ha perso sangue", "hai controllato se era morto o se respirava ancora", e "cosa hai fatto con i corpi dei tuoi genitori", Benno singolarmente ha sempre risposto, "non voglio commentare". Quella odierna è la prima deposizione di Benno Neumair. In aula presente anche ...

