Bagnoli, clochard ucciso: vittima scelta per "battesimo da killer" (Di lunedì 5 settembre 2022) Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti per la morte di un clochard avvenuta a Bagnoli, anche quella dell'omicidio nell'ambito di una sorta di "battesimo da killer". Inquietanti sviluppi per l'omicidio di un 56enne a Bagnoli ucciso a Napoli lo scorso 31 luglio. Tra le ipotesi al vaglio della Procura per la morte di D.F.,

TgLa7 : Tra le ipotesi per la morte di Davide Fogler che ogni tanto si arrangiava facendo il parcheggiatore, ci sarebbe que… - corrmezzogiorno : #Napoli Clochard ucciso a Bagnoli, tra le ipotesi il «battesimo del fuoco» per un killer - NapoliToday : #Cronaca #Bagnoli Clochard ucciso per gioco: 'Per un'iniziazione da killer' - Affaritaliani : Bagnoli, clochard morto, l'ipotesi choc: 'Colpo alla testa per provare l'arma' - ottopagine : Bagnoli, come in Gomorra: ha ucciso clochard per gioco e per provare la pistola #Napoli -