“Allegri ha ragione, ‘il calcio è semplice’, prevede almeno tre passaggi di fila. La Juve non li fa” (Di lunedì 5 settembre 2022) Su La Stampa, Antonio Barillà scrive della Juventus e, soprattutto, commenta le dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo il pari striminzito contro la Fiorentina. Che la Juve non sia più la corazzata di un tempo è chiaro a tutti, come pure il condizionamento portato dagli infortuni, “ma altrettanto evidente è che il tecnico fatichi a scovare una soluzione”. Barillà si dice stupito soprattutto dalle dichiarazioni di Allegri nel post partita, quando ha detto che il match di Champions contro il Psg non è importante come quello col Benfica. “Per questo siamo rimasti stupiti nel sentirlo dire che Parigi non è importante e conta più il Benfica, perché la valutazione, pur onesta, non appartiene al club e nemmeno a lui che in Europa ha scritto pagine bellissime”. “Ecco, sarebbe opportuno evitare certe frasi, non trovare per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Su La Stampa, Antonio Barillà scrive dellantus e, soprattutto, commenta le dichiarazioni di Massimilianodopo il pari striminzito contro la Fiorentina. Che lanon sia più la corazzata di un tempo è chiaro a tutti, come pure il condizionamento portato dagli infortuni, “ma altrettanto evidente è che il tecnico fatichi a scovare una soluzione”. Barillà si dice stupito soprattutto dalle dichiarazioni dinel post partita, quando ha detto che il match di Champions contro il Psg non è importante come quello col Benfica. “Per questo siamo rimasti stupiti nel sentirlo dire che Parigi non è importante e conta più il Benfica, perché la valutazione, pur onesta, non appartiene al club e nemmeno a lui che in Europa ha scritto pagine bellissime”. “Ecco, sarebbe opportuno evitare certe frasi, non trovare per ...

