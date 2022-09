Alessandro Borghese: “Mantengo mio figlio di 16 anni, ma non l’ho mai visto” (Di lunedì 5 settembre 2022) Alessandro Borghese torna a parlare del figlio avuto prima del suo matrimonio e del quale si è finora occupato sotto il profilo legale ed economico, ma che non ha mai visto. La nascita del bimbo risale al 2006, prima di convolare a nozze nel 2009 con Wilma Oliverio, da cui ha avuto altri due figli che oggi hanno oggi 6 e 11 anni. “Una situazione molto delicata: appena mi è stato comunicato ho fatto gli accertamenti del caso e ora gestisco la situazione dal punto di vista economico e legale. Insomma, ho fatto tutto quello che bisognava fare. Certo, mi piacerebbe vederlo ma non ne ho mai avuto l’opportunità, non me lo permettono. Ormai è grande”, ha confessato il cuoco tre anni fa in un’intervista al Corriere della Sera. “Non è mica un assassinio, è una cosa che capita e che è capitata a ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022)torna a parlare delavuto prima del suo matrimonio e del quale si è finora occupato sotto il profilo legale ed economico, ma che non ha mai. La nascita del bimbo risale al 2006, prima di convolare a nozze nel 2009 con Wilma Oliverio, da cui ha avuto altri due figli che oggi hanno oggi 6 e 11. “Una situazione molto delicata: appena mi è stato comunicato ho fatto gli accertamenti del caso e ora gestisco la situazione dal punto di vista economico e legale. Insomma, ho fatto tutto quello che bisognava fare. Certo, mi piacerebbe vederlo ma non ne ho mai avuto l’opportunità, non me lo permettono. Ormai è grande”, ha confessato il cuoco trefa in un’intervista al Corriere della Sera. “Non è mica un assassinio, è una cosa che capita e che è capitata a ...

