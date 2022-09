La Gazzetta dello Sport

Grande ospite de \''Gli Autogol Friends\'', Javiersi è lasciato andare sulle note dell'inno nerazzurro \''Pazza Inter\''. Poi ha ...Questo ovviamentemolta ironia specie con l'immagine di Javier, che appena vista l'accoppiata Barca - Bayern è rimasto di sasso. Il fermo immagine del vicepresidente dell'Inter sta ... Zanetti si scatena con "Pazza Inter" Al 64' si scatena Jovic ma viene steso e fermato da Luperto ... cartellino rosso per Luperto e Empoli che resta in 10. Zanetti fa debuttare De Winter per coprire il buco in difesa.Al 73' ancora ...