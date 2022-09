Vela, Mondiali 2022: Tita-Banti dominano e sono primi nella classifica overall (Di domenica 4 settembre 2022) Garmani-Bertuzzi e Tita-Banti hanno ben figurato nel corso dei Campionati del Mondo 2022 di Vela, nel contesto della prima giornata di Gold Flett; rispettivamente ottime prestazioni nella classe 49erFX e per quanto concerne i Nacra 17. I primi hanno centrato la top ten, mentre i secondi hanno ottenuto ben tre primi posti di categoria; dopo ben nove prove, la classifica overall recita la coppia Tita-Banti in prima posizione, con Ugolini-Giubilei, anche loro talenti nostrani, in seconda piazza e i finlandesi Kurtbay-Keskinen in terza piazza. Di seguito le parole Gabriele Bruni, tecnico Fiv, utile come resoconto delle performance degli azzurri: “Oggi giornata di brezza termica con vento da 180 molto ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Garmani-Bertuzzi ehanno ben figurato nel corso dei Campionati del Mondodi, nel contesto della prima giornata di Gold Flett; rispettivamente ottime prestazioniclasse 49erFX e per quanto concerne i Nacra 17. Ihanno centrato la top ten, mentre i secondi hanno ottenuto ben treposti di categoria; dopo ben nove prove, larecita la coppiain prima posizione, con Ugolini-Giubilei, anche loro talenti nostrani, in seconda piazza e i finlandesi Kurtbay-Keskinen in terza piazza. Di seguito le parole Gabriele Bruni, tecnico Fiv, utile come resoconto delle performance degli azzurri: “Oggi giornata di brezza termica con vento da 180 molto ...

