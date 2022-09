Uomini e Donne, la replica (molto onesta) di Alessia Cammarota a chi le chiede come mai non è a Venezia 79 (Di domenica 4 settembre 2022) Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni di Alessia Cammarota sul Festival di Venezia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto ad un utente che le ha chiesto se fosse stata invitata all’evento: Dici per passare l’aspirapolvere sul tappeto? No, penso siano già al completo col personale. E questa storia ve la faccio proprio mentre sto andando a stendere la lavatrice. Esattamente io a Venezia cosa ci dovrei andare a fare? Cioè è un’esperienza stupenda, ma ci sono personaggi di un certo tipo, non Alessia che alle tre del pomeriggio stende. Immediatamente si sono scatenate le polemiche, delle quali si è recentemente occupata anche Beatrice Valli. A quel punto la Cammarota ha voluto puntualizzare il suo punto di vista chiarendo che il suo ... Leggi su isaechia (Di domenica 4 settembre 2022) Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni disul Festival di. L’ex corteggiatrice diha risposto ad un utente che le ha chiesto se fosse stata invitata all’evento: Dici per passare l’aspirapolvere sul tappeto? No, penso siano già al completo col personale. E questa storia ve la faccio proprio mentre sto andando a stendere la lavatrice. Esattamente io acosa ci dovrei andare a fare? Cioè è un’esperienza stupenda, ma ci sono personaggi di un certo tipo, nonche alle tre del pomeriggio stende. Immediatamente si sono scatenate le polemiche, delle quali si è recentemente occupata anche Beatrice Valli. A quel punto laha voluto puntualizzare il suo punto di vista chiarendo che il suo ...

