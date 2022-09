Un’altra morte misteriosa a Mosca (Di domenica 4 settembre 2022) Quando un pezzo da novanta élite economica russa vola giù dalla finestra, nulla può essere lasciato al caso. Ravil Maganov, presidente del Consiglio di amministrazione di Lukoil, è morto: questa è l’unica notizia certa. Sarebbe “morto in seguito a una grave malattia”, riferisce la compagnia petrolifera russa che lo ricorda chiosando “Ravil Ulfatovich ha dato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 4 settembre 2022) Quando un pezzo da novanta élite economica russa vola giù dalla finestra, nulla può essere lasciato al caso. Ravil Maganov, presidente del Consiglio di amministrazione di Lukoil, è morto: questa è l’unica notizia certa. Sarebbe “morto in seguito a una grave malattia”, riferisce la compagnia petrolifera russa che lo ricorda chiosando “Ravil Ulfatovich ha dato InsideOver.

