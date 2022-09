Ultime Notizie Roma del 04-09-2022 ore 08:10 (Di domenica 4 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Il 4 settembre Buona domenica dalla redazione da parte di Franco Vitale in studio la Russia si prepara sferrare quest’inverno l’attacco decisivo sull’energia tutti gli europei avverte il presidente ucraino tedeschi con una bolletta per l’Italia che potrebbe salire fino a 100 miliardi Franco conferma che il governo italiano interverrà con un decreto la prossima settimana ma la possibilità di fiscalizzare l’aumento del costo dell’energia trovare i limiti nel nostro bilancio pubblico vai vero nemico dello stato il primo fine alla sua carriera politica ha detto Trump nel comizio in Pennsylvania per i suoi candidati alle elezioni di midterm è diventato un mostro feroce controllato alla sinistra Democratica dai media a poi attaccato l’ex presidente americano riguarda i blitz nella sua residenza di maralago pioggia e temporali al centro-sud oggi ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 settembre 2022)dailynews radiogiornale Il 4 settembre Buona domenica dalla redazione da parte di Franco Vitale in studio la Russia si prepara sferrare quest’inverno l’attacco decisivo sull’energia tutti gli europei avverte il presidente ucraino tedeschi con una bolletta per l’Italia che potrebbe salire fino a 100 miliardi Franco conferma che il governo italiano interverrà con un decreto la prossima settimana ma la possibilità di fiscalizzare l’aumento del costo dell’energia trovare i limiti nel nostro bilancio pubblico vai vero nemico dello stato il primo fine alla sua carriera politica ha detto Trump nel comizio in Pennsylvania per i suoi candidati alle elezioni di midterm è diventato un mostro feroce controllato alla sinistra Democratica dai media a poi attaccato l’ex presidente americano riguarda i blitz nella sua residenza di maralago pioggia e temporali al centro-sud oggi ...

