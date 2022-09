Tajani: “Non credo alla papessa Thunberg”. Nel 2019 (da presidente del Parlamento Ue) diceva: “È una brava ragazza, va aiutata a combattere” (Di domenica 4 settembre 2022) “Noi non abbiamo una visione ideologica dell’ambiente. Non credo nella papessa Greta Thunberg ma in una azione politica forte per rendere più facile una politica agricola e ambientale”. Sono le parole che il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ha riservato per l’attivista per l’ambiente che ha lanciato il movimento Fridays For Future, durante il Forum Ambrosetti a Cernobbio. Parole dure che però entrano in contraddizione con quanto fatto (e detto) dallo stesso Tajani nel 2019, quando era presidente del Parlamento europeo. Poco prima delle elezioni europee, ad aprile 2019, infatti, l’allora presidente incontrò a Strasburgo Thunberg. L’attivista, con l’occasione, parlò anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) “Noi non abbiamo una visione ideologica dell’ambiente. NonnellaGretama in una azione politica forte per rendere più facile una politica agricola e ambientale”. Sono le parole che il coordinatore di Forza Italia, Antonio, ha riservato per l’attivista per l’ambiente che ha lanciato il movimento Fridays For Future, durante il Forum Ambrosetti a Cernobbio. Parole dure che però entrano in contraddizione con quanto fatto (e detto) dallo stessonel, quando eradeleuropeo. Poco prima delle elezioni europee, ad aprile, infatti, l’alloraincontrò a Strasburgo. L’attivista, con l’occasione, parlò anche ...

