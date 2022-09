(Di domenica 4 settembre 2022) Matteoil fan di Putin . E non si smentisce: "Sentendoche ogni giorno contesta lealla Russia per l'invasione dell' Ucraina viene alla mente l'auspicio espresso da uno degli ...

serracchiani : Lo sport quotidiano del #Terzopolo è oramai il tiro al @pdnetwork. Sembrano essersi dimenticati che gli avversari p… - CarloCalenda : Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è so… - serracchiani : Solo mogli, madri e possibilmente ignoranti. Le donne che studiano, lavorano, danno il loro contributo alla società… - omicron54 : @serracchiani Arrivata subito la variante Trio Come una #Devianza ?? NON USATE L'HASHTAG… - Anna82881632 : RT @soledelfy: @serracchiani @pdnetwork Il PD si sono dimenticati che gli avversari sono meloni Salvini Berlusconi e i cinque stelle. Svegl… -

Globalist.it

Noi non consentiremo a, Meloni e Berlusconi di venire meno all'impegno 'di non voltarci ... Così Debora, capogruppo Pd alla CameraLo dice Debora, capogruppo Pd alla Camera. "Noi non consentiremo a, Meloni e Berlusconi di venire meno all'impegno "di non voltarci dall'altra parte" che ci siamo assunti dopo ... Serracchiani (Pd): “Salvini sulle sanzioni segue la linea del regime russo” Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera: "Viene alla mente l'auspicio espresso da uno degli uomini più vicini a Putin, Dmitrij Suslov, per la vittoria della destra" ...Roma, 4 set (Adnkronos) – "Sentendo Salvini che ogni giorno contesta le sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina viene alla mente l'auspicio espresso da uno degli uomini più vicini a Putin, D ...