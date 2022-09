Pumba e gli altri Pet Influencer

Leggi su panorama

(Di domenica 4 settembre 2022) Il maialino vietnamitaconta centinaia di migliaia di follower e i suoi video su TikTok fanno milioni di spettatori. Merito della famiglia vicentina che l’ha reso una star. Non è il solo: viaggio nei nuovi «fenomeni bestiali». Sta seduto composto a tavola in attesa del cibo, nuota beato in piscina con addosso un paio di lenti a forma di cuore, si accomoda dentro uno zaino quando ha finito (molto presto) la voglia di sfrecciare libero in un prato.non è un bambino indiavolato, però lo ricorda negli atteggiamenti, né un cane particolarmente educato o un gatto oltremodo socievole. È un maialino vietnamita (o maiale nano), buffo, bizzoso, con il muso morbido sempre proteso a reclamare baci, un incedere scomposto e altalenante tra pigrizie prolungate, accelerazioni inconsulte, alternanze di scalpiccii e spiaggiamenti totali sul pavimento. Un ...