Papa Luciani beato. Quella guarigione miracolosa di una bimba a rischio «morte imminente» (Di domenica 4 settembre 2022) Dal pericolo di morte imminente alla completa guarigione: è la storia, che risale al 2011, di una bambina argentina che allora aveva undici anni. Un miracolo per la Chiesa cattolica, attribuito all’intercessione... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 settembre 2022) Dal pericolo dialla completa: è la storia, che risale al 2011, di una bambina argentina che allora aveva undici anni. Un miracolo per la Chiesa cattolica, attribuito all’intercessione...

Agenzia_Ansa : Papa Luciani domani sarà beato. Il Vaticano ha riconosciuto come guarigione miracolosa quella di una bimba argentin… - vaticannews_it : 'Per fortuna io sono assolutamente fuori pericolo', scriveva l'allora Patriarca di Venezia #Luciani a 4 giorni dal… - vaticannews_it : La beatificazione di #GiovanniPaoloI è un invito a riscoprire l’umiltà che permette di tradurre concretamente nella… - orlinalopez : RT @vaticannews_it: 'Per fortuna io sono assolutamente fuori pericolo', scriveva l'allora Patriarca di Venezia #Luciani a 4 giorni dal Conc… - maxime71167 : RT @editoreruggeri: Devianza per uno scrittore portato alla riflessione è non far proprie le parole di Papà Luciani “Essere miele con la ge… -