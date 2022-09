Ora Spalletti la pianti di rimpiangere il passato | con i suoi richiami stonati e menzogneri

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 settembre 2022) Cesare – Caro Guido grande vittoria del Napoli a Roma contro la Lazio. E ti devo dire che dopo i primi 20 minuti problematici, dove abbiamo capito poco, poi abbiamo dominato la partita e meritato la vittoria. Infatti abbiamo nettamente dominato sul campo e nelle statistiche (tiri in porta, tiri nello specchio, possesso palla etc.). È stata fondamentale la reazione nella seconda parte del primo tempo quando siamo riusciti ad alzare il ritmo e abbiamo cominciato a giocare. Guido – Speriamo chesuperi lo choc per le critiche eccessive (ma non del tutto ingiustificate) ricevute nel finale della scorsa stagione. E ladii giocatori andati via dopo che lui stesso in alcuni casi ne aveva chiesto la testa. Icontinui al“ma avete presente chi è partito” sono ...