Natalia Paragoni non sta più nella pelle, l’annuncio che scatena i fan di Uomini e Donne (Di domenica 4 settembre 2022) La vita sorride a Natalia Paragoni che non sta più bella pelle, l’ex di Uomini e Donne ha fatto un nuovo ed importantissimo annuncio. Era il 2019 quando Natalia Paragoni negli studi di Uomini e Donne trovava il suo grande amore, Andrea Zelletta, e la notorietà che le ha permesso di diventare subito una delle Donne più seguite e amate sui social network. La Paragoni ha subito dimostrato di essere una stella nascente della moda italiana, così come dimostrato dalle tante collaborazioni messe in atto. Il tutto, però, di certo non finisce qui, dato che a tenere banco nel mondo del web troviamo un annuncio “bomba” fatto proprio dall’ex di Uomini e Donne, ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 4 settembre 2022) La vita sorride ache non sta più bella, l’ex diha fatto un nuovo ed importantissimo annuncio. Era il 2019 quandonegli studi ditrovava il suo grande amore, Andrea Zelletta, e la notorietà che le ha permesso di diventare subito una dellepiù seguite e amate sui social network. Laha subito dimostrato di essere una stella nascente della moda italiana, così come dimostrato dalle tante collaborazioni messe in atto. Il tutto, però, di certo non finisce qui, dato che a tenere banco nel mondo del web troviamo un annuncio “bomba” fatto proprio dall’ex di, ...

