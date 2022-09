Napoli Liverpool, i Reds avvisano i tifosi: «Non andate allo stadio da soli e non indossate i colori della squadra» (Di domenica 4 settembre 2022) Attraverso una nota ufficiale, il Liverpool ha avvisato i tifosi in merito alla trasferta di Napoli Attraverso una nota ufficiale, il Liverpool ha diramato alcune linee guida per i tifosi in vista della trasferta di Champions League contro il Napoli. Invitiamo tutti i tifosi del Liverpool FC a seguire i consigli di seguito quando si recano a Napoli. Nell’interesse dell’incolumità personale, si consiglia vivamente ai tifosi di NON recarsi allo stadio da soli. Tutti i tifosi dovrebbero incontrarsi al punto di incontro designato al terminal della Marina di Napoli, situato al Maschio Angioino, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Attraverso una nota ufficiale, ilha avvisato iin merito alla trasferta diAttraverso una nota ufficiale, ilha diramato alcune linee guida per iin vistatrasferta di Champions League contro il. Invitiamo tutti idelFC a seguire i consigli di seguito quando si recano a. Nell’interesse dell’incolumità personale, si consiglia vivamente aidi NON recarsida. Tutti idovrebbero incontrarsi al punto di incontro designato al terminalMarina di, situato al Maschio Angioino, ...

