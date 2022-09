Mosca, il Cremlino rassicura sul fedelissimo di Putin: «Kadyrov continua a guidare la Cecenia» (Di domenica 4 settembre 2022) «Non abbiamo ancora ricevuto una comunicazione ufficiale, Ramzan Kadyrov continua a guidare la Cecenia». Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dopo che il presidente ceceno ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dal suo incarico per una pausa «indefinita e lunga». A farlo sapere è l’agenzia Interfax. «Il presidente Vladimir Putin ha visto i resoconti sulle possibili dimissioni di Kadyrov», ha continuato Peskov, «ma non si è ancora concretizzato nulla in alcun modo. Il Cremlino parte dal presupposto che continui a guidare la Cecenia». Poche ore fa il presidente Kadyrov, dal 2007 a capo della Repubblica cecena russa, aveva diffuso a sorpresa un video sul suo canale Telegram con ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) «Non abbiamo ancora ricevuto una comunicazione ufficiale, Ramzanla». Così il portavoce delDmitry Peskov, dopo che il presidente ceceno ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dal suo incarico per una pausa «indefinita e lunga». A farlo sapere è l’agenzia Interfax. «Il presidente Vladimirha visto i resoconti sulle possibili dimissioni di», hato Peskov, «ma non si è ancora concretizzato nulla in alcun modo. Ilparte dal presupposto che continui ala». Poche ore fa il presidente, dal 2007 a capo della Repubblica cecena russa, aveva diffuso a sorpresa un video sul suo canale Telegram con ...

Agenzia_Ansa : Il Cremlino: 'Sta iniziando una grande tempesta globale derivante dalle azioni dell'Occidente'. Telefonata Von der… - GiovaQuez : Kaja Kallas a Repubblica: 'Noi estoni abbiamo lanciato l'allarme per anni sullo spionaggio di Mosca in Europa. Perc… - fattoquotidiano : Incubi nucleari. Budapest non ha sanzionato Mosca dall’inizio del conflitto. Ora per costruire l’impianto 10 miliar… - FrancoScarsell2 : I ministri delle finanze del G7hanno approvato il piano che prevede di fissare un tetto al prezzo del petrolio russ… - MMissoni : RT @Agenzia_Ansa: Il Cremlino: 'Sta iniziando una grande tempesta globale derivante dalle azioni dell'Occidente'. Telefonata Von der Leyen… -