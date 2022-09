Gratta, gratta…e vinci un’abbronzatura super luminosa (Di domenica 4 settembre 2022) Sfatiamo i luoghi comuni: gli scrub corpo non eliminano l’abbronzatura. Anzi, se usati qualche tempo dopo il rientro dalle vacanze, la illuminano e uniformano per farla durare di più. «I peeling permettono di eliminare le cellule morte, le desquamazioni e quell’ispessimento cutaneo che rappresenta una sorta di difesa della nostra pelle nei confronti del sole», sottolinea Corinna Rigoni di Donne Dermatologhe Italia. Getty Inoltre hanno un effetto detox molto importante per la salute della cute. «Quest’azione, in particolare, si rivela fondamentale dopo tante settimane trascorse a spalmarsi sul corpo creme solari più o meno occlusive», continua l’esperta. «Grazie agli scrub, la pelle si ossigena e subito si avverte un’inedita sensazione di freschezza», le fa eco Santo Raffaele Mercuri, primario dell’Unità di Dermatologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Istruzioni per ... Leggi su amica (Di domenica 4 settembre 2022) Sfatiamo i luoghi comuni: gli scrub corpo non eliminano l’abbronzatura. Anzi, se usati qualche tempo dopo il rientro dalle vacanze, la illuminano e uniformano per farla durare di più. «I peeling permettono di eliminare le cellule morte, le desquamazioni e quell’ispessimento cutaneo che rappresenta una sorta di difesa della nostra pelle nei confronti del sole», sottolinea Corinna Rigoni di Donne Dermatologhe Italia. Getty Inoltre hanno un effetto detox molto importante per la salute della cute. «Quest’azione, in particolare, si rivela fondamentale dopo tante settimane trascorse a spalmarsi sul corpo creme solari più o meno occlusive», continua l’esperta. «Grazie agli scrub, la pelle si ossigena e subito si avverte un’inedita sensazione di freschezza», le fa eco Santo Raffaele Mercuri, primario dell’Unità di Dermatologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Istruzioni per ...

