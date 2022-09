F1, quando la prossima gara: GP Italia 2022. Programma, orari, tv, calendario completo (Di domenica 4 settembre 2022) La Formula 1 sta per vivere una delle proprie istituzioni. Settimana prossima, infatti, si scenderà in pista per il terzo weekend consecutivo. Lo si farà a Monza, dove si disputerà il Gran Premio d’Italia. Questa prova è l’unica, assieme al GP di Gran Bretagna, ad aver fatto parte del calendario iridato in ogni singola edizione del Mondiale, dal 1950 a oggi. C’è però una grande differenza rispetto all’appuntamento di Her Majesty. In Gran Bretagna si è corso in tre differenti contesti (Silverstone, Brands Hatch, Aintree), con decenni di alternanza tra le varie location. Al contrario, nel Bel paese si è quasi sempre gareggiato a Monza. Se si eccettua l’edizione del 1980, quando la pista era soggetta a lavori di ammodernamento, il GP d’Italia è perennemente andato in scena nell’autodromo edificato alle ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) La Formula 1 sta per vivere una delle proprie istituzioni. Settimana, infatti, si scenderà in pista per il terzo weekend consecutivo. Lo si farà a Monza, dove si disputerà il Gran Premio d’. Questa prova è l’unica, assieme al GP di Gran Bretagna, ad aver fatto parte deliridato in ogni singola edizione del Mondiale, dal 1950 a oggi. C’è però una grande differenza rispetto all’appuntamento di Her Majesty. In Gran Bretagna si è corso in tre differenti contesti (Silverstone, Brands Hatch, Aintree), con decenni di alternanza tra le varie location. Al contrario, nel Bel paese si è quasi sempre gareggiato a Monza. Se si eccettua l’edizione del 1980,la pista era soggetta a lavori di ammodernamento, il GP d’è perennemente andato in scena nell’autodromo edificato alle ...

