F1, GP Olanda 2022 replica in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla (Di domenica 4 settembre 2022) Il GP di Olanda 2022 a Zandvoort di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8. Di seguito vi proponiamo le informazioni su orario, canale e come vedere la differita dell'appuntamento con la gara valida per il quindicesimo appuntamento stagionale. Ci si attende un nuovo serratissimo duello tra Leclerc e Verstappen per la vittoria sulla pista che per quest'ultimo è quella di casa. La gara inizierà alle ore 15 di domenica 4 settembre e sarà trasmessa anche in replica in chiaro su TV8 alle ore 18, mentre la diretta in pay è visibile invece su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 per gli abbonati. La diretta testuale, invece, sarà disponibile per tutti su Sportface.it.

