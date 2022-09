Elezioni 2022, Berlusconi e il ‘consiglio’: “Votate Pd se…” (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se siete soddisfatti di come vanno le cose in Italia, il 25 settembre andate al mare o Votate Pd…”. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre si esprime così durante un collegamento telefonico con la presentazione delle liste del partito in Abruzzo. “Se ritenete di pagare le tasse giuste, se i vostri stipendi sono adeguati, se la burocrazia non è un problema, se pensate che la giustizia funzioni, se vi sentite sicuri, se i collegamenti e le altre infrastrutture vi soddisfano, allora il 25 settembre potete anche stare a casa, andare al mare se è una bella giornata, o addirittura votare per il Partito democratico”, dice Berlusconi. “Se invece come me pensate che tutte queste cose debbano cambiare radicalmente, che occorra una ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Se siete soddisfatti di come vanno le cose in Italia, il 25 settembre andate al mare oPd…”. Silvio, leader di Forza Italia, in vista dellepolitichedel 25 settembre si esprime così durante un collegamento telefonico con la presentazione delle liste del partito in Abruzzo. “Se ritenete di pagare le tasse giuste, se i vostri stipendi sono adeguati, se la burocrazia non è un problema, se pensate che la giustizia funzioni, se vi sentite sicuri, se i collegamenti e le altre infrastrutture vi soddisfano, allora il 25 settembre potete anche stare a casa, andare al mare se è una bella giornata, o addirittura votare per il Partito democratico”, dice. “Se invece come me pensate che tutte queste cose debbano cambiare radicalmente, che occorra una ...

