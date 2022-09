Contatto Mario Rui-Lazzari | Sky si divide Costacurta | “Gomito alto” | interviene Zenga

Leggi su napolipiu

(Di domenica 4 settembre 2022) IlRui-fa ancora discutere, l’arbitro Sozza non ha concesso il rigore. Opinioni diverse anche dia Sky. Durante il post partita dell’Olimpico viene analizzata la moviola di Lazio-Napoli. Sul gol di Kim, su cui ha protestato molto Maurizio Sarri, sono tutti d’accordo non c’è nessun fallo del sudcoreano. Diversa invece l’opinione per quanto riguarda il rigore chiesto a gran voce dalla Lazio. Secondoildi “Rui èe va a colpire, secondo me resta più di un dubbio, il rigore si poteva tranquillamente concedere“. Di opinione diversa inveceche dice: “Per me è tutto regolare, non credo sia calcio di rigore“. Opinioni ...