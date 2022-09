Chi è Alessandra Matteuzzi: uccisa a martellate dall’ex fidanzato Giovanni Padovani (Di domenica 4 settembre 2022) Alessandra Matteuzzi è solo una delle decine di vittime di femminicidio nell’ultimo anno in Italia. La donna 57enne viveva a Bologna, in un condominio di via dell’Arcoveggio. Proprio nel cortile di casa, lo scorso 23 agosto, è stata uccisa dal suo ex compagno Giovanni Padovani, trasformato nel suo stalker. Omicidio Alessandra Matteuzzi, il caso L’attendeva probabilmente da ore nel cortile del suo condominio e quando finalmente Alessandra Matteuzzi è tornata a casa il suo aggressore l’ha colpita con vari oggetti contundenti tra cui una mazza ed un martello. Un’aggressione shock in seguito alla quale Alessandra non ha avuto scampo. A colpire la donna fino alla morte è stato il suo ex compagno Giovanni ... Leggi su chihaucciso (Di domenica 4 settembre 2022)è solo una delle decine di vittime di femminicidio nell’ultimo anno in Italia. La donna 57enne viveva a Bologna, in un condominio di via dell’Arcoveggio. Proprio nel cortile di casa, lo scorso 23 agosto, è statadal suo ex compagno, trasformato nel suo stalker. Omicidio, il caso L’attendeva probabilmente da ore nel cortile del suo condominio e quando finalmenteè tornata a casa il suo aggressore l’ha colpita con vari oggetti contundenti tra cui una mazza ed un martello. Un’aggressione shock in seguito alla qualenon ha avuto scampo. A colpire la donna fino alla morte è stato il suo ex compagno...

