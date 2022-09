Bologna, Dazn: “Dirigenza insoddisfatta, domani incontro con Mihajlovic” (Di domenica 4 settembre 2022) La Dirigenza del Bologna non sarebbe affatto soddisfatta dell’avvio di stagione della squadra, in grado di totalizzare solamente tre pareggi e due sconfitte finora. Secondo quanto riporta Dazn, sarebbe programmato per domani un incontro tra i vertici della società e l’allenatore Sinisa Mihajlovic per discutere delle eventuali problematiche e come porvi rimedio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Ladelnon sarebbe affatto soddisfatta dell’avvio di stagione della squadra, in grado di totalizzare solamente tre pareggi e due sconfitte finora. Secondo quanto riporta, sarebbe programmato peruntra i vertici della società e l’allenatore Sinisaper discutere delle eventuali problematiche e come porvi rimedio. SportFace.

