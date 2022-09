Aurora Ramazzotti in dolce attesa | il gesto della speaker

(Di domenica 4 settembre 2022)in? Continua il giallo sulla gravidanza dell’influencer. Lei intanto torna sui social e scatena il chiacchiericcio Riflettori puntati su. La figlia di Eros e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

trash_italiano : Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. - fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - N_i_c_o_la : @Ivan72459578 - 11 Aurora Ramazzotti incinta e adesso è completo - zazoomblog : Aurora Ramazzotti: “Ho aiutato una 13enne che voleva suicidarsi” - #Aurora #Ramazzotti: #aiutato #13enne - Novella_2000 : Aurora Ramazzotti torna sul gossip della gravidanza e posta una foto con la pancia in mostra -

Solo qualche giorno fa, figlia di Eros e Michelle Hunziker, è finita nella bufera sui social per una presunta gravidanza . Oratorna sui social e spiega tutto. Sembra che la figlia di Eros e ...... il fidanzato didi Viola Francini Articoli più letti Se compi 25 anni Leonardo DiCaprio ti lascia (e i fatti sembrano confermarlo) di Francesca Zaccagnini Cosa ha di strano questa ...Aurora Ramazzotti in dolce attesa Continua il giallo sulla gravidanza dell'influencer. Lei intanto torna sui social e scatena il chiacchiericcio ...Dopo l'ultima foto di Aurora Ramazzotti in cui mostra la pancia possiamo mettere un punto al gossip sulla sua gravidanza.