Ascolti TV 3 settembre 2022 | Reazione a Catena sempre boom 26 5% l' Italia vola ai quarti 8 6%

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 4 settembre 2022) È stato un sabato interessante per i palinsesti Rai e Mediaset, quello di ieri 3. A livello ditv si sono ottenuti dei risultati promettenti, ma chi sarà stato il programma più visto dell'intera giornata? Le emozioni non sono certamente mancate, specie in prima serata con la nazionale maschilena, impegnata negli ottavi dei Mondiali di pallavolo. Grandi emozioni sono state dispensate anche nel Preserale con i due giochi televisivi di Rai 1 e Canale 5.è stata al centro di un'Intesa Vincente al cardiopalma che ha portato ad un'inattesa eliminazione. Caduta Libera invece, ha riconfermato campione Michele Marchesi: sarà riuscito a vincere questa volta?TV ieri 3Prime Time, ...