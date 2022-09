Alessia Cammarota replica a chi le chiede perché non è a Venezia (Di domenica 4 settembre 2022) La replica di Alessia Cammarota In queste ore hanno diviso il pubblico le dichiarazioni rilasciate dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Cammarota, riguardo alla sua mancata partecipazione come ospite al Festival del Cinema di Venezia. Il volto del dating show ha ricevuto una domanda da parte di un utente e, senza mezzi termini, ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 4 settembre 2022) LadiIn queste ore hanno diviso il pubblico le dichiarazioni rilasciate dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne,, riguardo alla sua mancata partecipazione come ospite al Festival del Cinema di. Il volto del dating show ha ricevuto una domanda da parte di un utente e, senza mezzi termini, ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : “Non vai a Venezia?”, ex corteggiatrice risponde in maniera epica: “No, ho finito di stendere ora” - IsaeChia : #UominieDonne, la replica (molto onesta) di Alessia Cammarota a chi le chiede come mai non è a #Venezia79 Sono mol… - _giogioooooo_ : RT @uedooc: Giulia De Lellis, Alessia Cammarota e Francesca Del Taglia portano un tapiro a Tina per le false previsioni sulle loro storie d… - hug_me_jd : RT @uedooc: Giulia De Lellis, Alessia Cammarota e Francesca Del Taglia portano un tapiro a Tina per le false previsioni sulle loro storie d… - ThisCasino : RT @uedooc: Giulia De Lellis, Alessia Cammarota e Francesca Del Taglia portano un tapiro a Tina per le false previsioni sulle loro storie d… -