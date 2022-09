Verona | Cioffi | «Ci aspettiamo una gara difficile»

(Di sabato 3 settembre 2022) Le parole dell’allenatore dell’Hellas, Gabriele, in vista della sfida contro la Sampdoria: «Si vuole vincere» Gabrieleè intervenuto in conferenza stampa per presentare il match trae Sampdoria, valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore gialloblù. SAMPDORIA – «Si vuole vincere. La volontà è grande. Affrontiamo una squadra molto simile a noi per il periodo che sta vivendo, ma che ha qualità. È un avversario ostico, ha messo in difficoltà Juventus, Lazio e Atalanta. È una squadra viva, allenata da un tecnico che stimo molto e che è amato dalla piazza. Ciuna». TORTI ARBITRALI CONTRO LA SAMP – «Non commento: il lavoro dell’arbitro è difficilissimo, è fatto di ...

Gara già delicata invece per Verona e Giampaolo: a Verona e Samp servono tre punti, che potrebbero essere confezionati dai positivi Sabiri e Henry. Il mercato ha stravolto la Cremonese (una ventina ... VERONA - Nel Verona Hien o Coppola in difesa, mentre in regia Veloso o Hongla. Qui Sampdoria: Amione e Pussetto in campo. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ceccherini; Faraoni, Veloso, I ...