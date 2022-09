Venezia 2022, i look delle star sul terzo red carpet (Di sabato 3 settembre 2022) Si torna a Venezia. L’edizione 2022 continua a regalare grandi soddisfazioni lato glamour e la star indiscussa del terzo red carpet è Timothée Chalamet con il suo completo jumpsuit rosso. Dopo Cate Blanchett, è la volta di Timothée Chalamet. Giovane attore, sin dal suo esordio ha saputo rappresentare la generazione Z e, con Luca Guadagnino, presto tornerà al cinema con il film Bones and All presentato in anteprima alla kermesse cinematografica. La terza giornata di red carpet alla Mostra del cinema di Venezia 2022 ha quindi incoronato il suo re, con un completo jumpsuit rosso verniciato che ha mandato in visibilio i fan (sia quelli presenti che del web). Ma non è l’unico guizzo di stile. Crediti: Teresa ComberiatiNel corso della terza serata di ... Leggi su velvetmag (Di sabato 3 settembre 2022) Si torna a. L’edizionecontinua a regalare grandi soddisfazioni lato glamour e laindiscussa delredè Timothée Chalamet con il suo completo jumpsuit rosso. Dopo Cate Blanchett, è la volta di Timothée Chalamet. Giovane attore, sin dal suo esordio ha saputo rappresentare la generazione Z e, con Luca Guadagnino, presto tornerà al cinema con il film Bones and All presentato in anteprima alla kermesse cinematografica. La terza giornata di redalla Mostra del cinema diha quindi incoronato il suo re, con un completo jumpsuit rosso verniciato che ha mandato in visibilio i fan (sia quelli presenti che del web). Ma non è l’unico guizzo di stile. Crediti: Teresa ComberiatiNel corso della terza serata di ...

