Vela, Mondiali Nacra 17 2022: Tita-Banti sempre più in fuga, Ugolini-Giubilei resistono in seconda posizione (Di sabato 3 settembre 2022) Ruggero Tita e Caterina Banti continuano a dominare i Campionati Mondiali Nacra 17 2022 e aumentano il vantaggio nei confronti dei primi inseguitori in classifica generale al termine della terza giornata di regate di flotta. In realtà dopo sei vittorie consecutive in apertura di day-3 è arrivato un brutto passo falso (20° posto, al momento scartato), seguito però da altri due successi pesantissimi per seminare la concorrenza e andare sempre più in fuga. Dopo nove prove (su un massimo di 17 previste, inclusa la Medal Race a punteggio doppio), i campioni olimpici ed europei in carica hanno totalizzato appena 8 punti al netto degli scarti e possono contare su un margine importante di 30 punti sui secondi classificati e connazionali Gianluigi Ugolini e ...

