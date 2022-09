Serie C 2022/2023, Girone A: Pro Vercelli di misura sul Padova, al Piola è 1-0 (Di sabato 3 settembre 2022) Gara non molto intensa a Vercelli tra Pro Vercelli e Padova che termina con una vittoria 1-0. Difese quadrate, portieri attenti e poco spettacolo, con entrambe le squadre che non hanno mai effettivamente spinto più di tanto. Il match si sblocca solo nel secondo tempo con il gol di Comi, di testa, da azione di calcio d’angolo. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Non partono subito forte le due squadre nei primi minuti, poco pressing, pochi spunti, con il risultato che infatti non si sblocca subito. Pro Vercelli un po’ più propositiva, ma non riesce mai a concretizzare. Si va all’intervallo sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo invece la gara è inizialmente solo del Padova, col pieno possesso del gioco. Gli ospiti però, nel loro momento migliore, subiscono il gol. Da azione di calcio d’angolo ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Gara non molto intensa atra Proche termina con una vittoria 1-0. Difese quadrate, portieri attenti e poco spettacolo, con entrambe le squadre che non hanno mai effettivamente spinto più di tanto. Il match si sblocca solo nel secondo tempo con il gol di Comi, di testa, da azione di calcio d’angolo. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Non partono subito forte le due squadre nei primi minuti, poco pressing, pochi spunti, con il risultato che infatti non si sblocca subito. Proun po’ più propositiva, ma non riesce mai a concretizzare. Si va all’intervallo sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo invece la gara è inizialmente solo del, col pieno possesso del gioco. Gli ospiti però, nel loro momento migliore, subiscono il gol. Da azione di calcio d’angolo ...

