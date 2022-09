Ronaldo | rivelazione inattesa in diretta | annuncio dalla Juventus

ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: La rivelazione shock: '#Ronaldo spacca gli spogliatoi, alla #Juve ha alzato le mani' ECCO A CHI ? - JuventusUn : La rivelazione shock: '#Ronaldo spacca gli spogliatoi, alla #Juve ha alzato le mani' ECCO A CHI ?… - ZonaBianconeri : RT @Sport_Fair: #CristianoRonaldo ha alzato le mani nei confronti di un suo compagno quando era un giocatore della #Juventus La rivelazion… - Sport_Fair : #CristianoRonaldo ha alzato le mani nei confronti di un suo compagno quando era un giocatore della #Juventus La ri… -

Miretti vera e propria. Mckennie (di nuovo a disposizione visto che ha saltato metà ... ATTACCO : il vero sostituto diè arrivato in inverno, VLAHOVIC (82). Kean è stato ripiego ...' Cristianoha alzato le mani nello spogliatoio della Juventus, Federico Chiesa dovrebbe avere il coraggio di dirlo. Per questo motivo, l'allenatore, Andrea Pirlo, alla sua ultima sulla ...Cristiano Ronaldo è ancora l’obiettivo principale del Napoli per l’ultimo giorno di calciomercato La suggestione è stata lanciata diverse settimane fa, anche se nelle ultime settimane sembra essere u ...Cristiano Ronaldo è il calciatore più chiacchierato del momento e non solo per questioni di mercato. Oggi, il portoghese del Manchester United è finito sotto i riflettori per un episodio avvenuto quan ...