Oggi nel trigesimo della scomparsa di Padre Robert una Santa Messa in suffragio a Ceppaloni (Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPresso la Chiesa San Giovanni Battista in San Giovanni di Ceppaloni, si é celebrata questa mattina alle ore 11 una Santa Messa in suffragio, ad un mese della scomparsa di Jean Marie Robert Esposito Mpazayino Parroco di San Giovanni di Ceppaloni, deceduto improvvisamente lo scorso 3 agosto, officiata dal Parroco di Arpaise Don Albert Mwise e concelebrata da Don Joseph, Don Costantino e dal Diacono Don Giuseppe Rossi e da un parroco amico di Padre Robert. La comunità parrocchiale, i parenti e gli amici tutti lo hanno ricordato con infinito affetto. In occasione del trigesimo il ricordo di Giovanni Russo "Caro Don Robert improvvisamente ci hai lasciato in un ...

