MotoGP, gara 4 settembre: orario, programma GP San Marino 2022, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 3 settembre 2022) Manca sempre meno alle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022 per la MotoGP; dopo le sessioni di prove libere sono già arrivate importanti indicazioni che ci permettono di proiettarci verso la gara di domani domenica 4 settembre. Tuttavia, si sa, bisogna seguire con molta attenzione le qualifiche, dal momento che verrà delineata la griglia di partenza e tutto può succedere, compreso un ribaltamento di quanto ci hanno detto le prove libere sinora svolte. L'attesa è, in ogni caso, tutta per la gara di domani. Anzi, le gare: oltre alla MotoGP, non sono affatto da sottovalutare le gare di Moto3 e Moto2 dal momento che in tutte le categorie i punti in palio possono essere fondamentali, con i nostri piloti azzurri direttamente coinvolti in ...

