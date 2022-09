Monza, TMW: “Izzo è un nuovo giocatore dei Brianzoli” (Di sabato 3 settembre 2022) Monza Izzo- Allenamento intenso per il Monza, alla vigilia della gara contro l’Atalanta di domani pomeriggio. Terminato il mercato anche in casa Monza, con un triplo colpo finale piazzato dai Brianzoli, che pescano in casa Piemontese. Dalla Juventus, Galliani ha prelevato in prestito secco, senza obbligo, Rovella per la mediana. Per la difesa invece, è arrivato Armando Izzo dal Torino, tramite operazione a titolo temporaneo. Lo si apprende dal sito della Lega di Serie A dove si specifica che il difensore classe 1992 si è trasferito ai Brianzoli a titolo temporaneo. Izzo era approdato in granata nel luglio 2018, totalizzando 115 presenze (104 in campionato) e 9 reti (7 in campionato). Questo il comunicato del Torino, uscito poco ... Leggi su seriea24 (Di sabato 3 settembre 2022)- Allenamento intenso per il, alla vigilia della gara contro l’Atalanta di domani pomeriggio. Terminato il mercato anche in casa, con un triplo colpo finale piazzato dai, che pescano in casa Piemontese. Dalla Juventus, Galliani ha prelevato in prestito secco, senza obbligo, Rovella per la mediana. Per la difesa invece, è arrivato Armandodal Torino, tramite operazione a titolo temporaneo. Lo si apprende dal sito della Lega di Serie A dove si specifica che il difensore classe 1992 si è trasferito aia titolo temporaneo.era approdato in granata nel luglio 2018, totalizzando 115 presenze (104 in campionato) e 9 reti (7 in campionato). Questo il comunicato del Torino, uscito poco ...

