Milan-Inter, scintille tra Calhanoglu e Theo prima del derby: cosa è successo (Di sabato 3 settembre 2022) Atmosfera incandescente per Milan-Inter, anche prima del fischio d'inizio. Durante il saluto tra le due squadre e le consuete strette di... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Atmosfera incandescente per, anchedel fischio d'inizio. Durante il saluto tra le due squadre e le consuete strette di...

sportface2016 : +++#Uefa, arrivano le sanzioni: 3 anni di settlement agreement per #Juventus e #Milan, 4 per #Inter e #Roma che avr… - sportface2016 : +++#Uefa, le multe per le quattro squadre italiane: #Milan 2 milioni (15 se non rientrerà nei 3 anni), #Juventus 3.… - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - giorgio11882839 : @__R_D_N__ @pisto_gol Hai confermato che il Milan ha rischiato ? È un semplice dato di fatto, come l’Inter che non… - andrewguada : @MichaoRossit Poco smaliziato e pigro..concordo con te, l’Inter si è ingarbugliata da sola dalla proprietà, alla di… -