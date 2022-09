Milan | convocata l’assemblea dei soci | data | ora e ordine del giorno News

serieAnews_com : #Milan, convocata il prossimo 14 settembre l’assemblea degli azionisti per la nomina del nuovo #CdA - sportface2016 : #Milan, convocata l'assemblea degli azionisti: verrà nominato il nuovo Cda dopo il #closing con #RedBird - TeoBellan : Per il 14 settembre è stata convocata l'assemblea degli azionisti a Casa Milan. Verrà nominato il nuovo Consiglio… -

Nell'elenco c'è anche Mary Clare Petrillo , difensore classe 2005,da sottoetà essendo la ... le 24 convocate per le amichevoli con Svizzera e Olanda Portieri: Verena Beka (), Viola ...... Valentina Bergamaschi (), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (); ...Le scelte di Giuntoli sono state geniali: il ds del Napoli ha risolto un problema a Spalletti per la lista dei convocati in Champions League.All'ordine del giorno c'è la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione rossonero, durate dell'incarico e compenso ...