Messaggio truffa attraverso SMS gruppo BPER, nuovi rischi all'orizzonte (Di sabato 3 settembre 2022) C'è un nuovo Messaggio truffa che viaggia attraversi un nuovo SMS gruppo BPER, una comunicazione finta e spacciata per originale. Non è la prima volta che una campagna di phishing di questo tipo ha come protagonista l'istituto bancario: proprio in questi giorni, magari al rientro dalle vacanze, la minaccia è tornata a farsi strada e potrebbe riguardare non pochi italiani. L'ultimo degli SMS gruppo BPER sarebbe facilmente etichettabile come truffa ad un occhio un po' attento. Il Messaggio contiene degli errori grammaticali ed è scritto dunque in un italiano ben poco corretto. Tuttavia, accade che a chi riceve la nota, piuttosto che controllare l'ortografia, venga più che naturale allarmarsi per quanto comunicato. Si fa riferimento ad un'operazione di ...

