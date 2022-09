Laura Pausini curve pericolose in piscina | la cantante si mostra così e i fan impazziscono

(Di sabato 3 settembre 2022) Dopo il trionfo all’Eurovision Song Contest 2022,ha scelto di prendersi una meritata pausa prontamente documentata sui social. Lahato un look da: il costume da bagno piace moltissimo ai fan. Gli ultimi anni persono stati pari alle montagne russe. Ladalla folgorante carriera ha incassato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Tamaras45250361 : Laura Pausini - annalisa__scar : @Elenaturcina73 @Thelovatic7 @AntonioBelfi @4everwdemi @reinademi5 @StillHaveMe95 @demissoulmate30 @DeDemDemi… - radiocalabriafm : LAURA PAUSINI - LA MIA BANDA SUONA IL ROCK (MP3) - saraamireles : TE AMO LAURA PAUSINI - radiocalabriafm : Laura Pausini - Destinazione Paradiso -

All Music Italia

Cioè, sei Zucchero, sei Eros, sei, scegliete voi il nome, tanto quelli grossi sono tutti intercambiabili in questo discorso, e vedi che il disco su cui hai passato mesi, forse anni, ...... Checco Zalone, Cesare Cremonini, Måneskin, che apriranno la prima serata del Festival, Meduza,,, Luca Argentero, Raoul […] Albenga Attualità Albenga, partita la nuova campagna ... Laura Pausini cala l’asso… il direttore artistico del nuovo disco è Jacopo Pesce, l’uomo che ha ridefinito la scena musicale italiana Stasera C'è Cattelan arriva dal 13 settembre. Cattelan diventa volto di Rai2 dopo le esperienze di Da Grande e dell'Eurovision Song Contest 2021.Ottimi ascolti per Alessandra Amoroso e il suo Tutto Accade a San Siro, trasmesso in prima serata su Canale 5.