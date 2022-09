Il Pd investe nei social ma perde sui contenuti (Di sabato 3 settembre 2022) Al Nazareno, sui social media manager devono averci investito non poco. Se a tenere banco ultimamente è lo strumento di comunicazione e non il contenuto, vuol dire che piu di qualcosa non funziona. Che le argomentazioni forse scarseggiano. Roberto Gualtieri, sindaco di quella Roma ripulita in cento giorni (solo secondo i suoi desiderata) annuncia risoluto: «Martedì ci incontreremo per guardarci dritto negli occhi e dar forza alla nostra voce». Il rischio mutismo a questo punto, pare più di una probabilità. Sui social impazza la polemica riguardante il monito di Hillary Clinton: «L'Italia non si faccia condizionare da ingerenze esterne. Nessun voto alla Lega». Iscrizione fulminea nel club di coloro che predicano il bene, razzolando male. Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) Al Nazareno, suimedia manager devono averci investito non poco. Se a tenere banco ultimamente è lo strumento di comunicazione e non il contenuto, vuol dire che piu di qualcosa non funziona. Che le argomentazioni forse scarseggiano. Roberto Gualtieri, sindaco di quella Roma ripulita in cento giorni (solo secondo i suoi desiderata) annuncia risoluto: «Martedì ci incontreremo per guardarci dritto negli occhi e dar forza alla nostra voce». Il rischio mutismo a questo punto, pare più di una probabilità. Suiimpazza la polemica riguardante il monito di Hillary Clinton: «L'Italia non si faccia condizionare da ingerenze esterne. Nessun voto alla Lega». Iscrizione fulminea nel club di coloro che predicano il bene, razzolando male.

